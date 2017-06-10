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  5. 10 Haziran 2017 15:04

Deniz Türüç resmen Beşiktaş'ta !

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, sezonun formda ismiyle ön sözleşme imzaladı.

Deniz Türüç resmen Beşiktaş'ta !
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'le anlaşma sağladı.

Son iki sezonun şampiyonu, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor ve bu doğrultuda geniş bir kadro kurmak için harekete geçti. Önceliği stoper ve santrfora veren siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in talebi sonrası orta saha rotasyonunu da geniş tutmak için girişimlere başladı.

Kayserispor formasıyla harika bir sezon geçiren Deniz Türüç, Beşiktaş'ın tansferdeki 1 numaralı hedefi olarak öne çıkıyor. Orta sahaya yaratıcı, uzaktan şut çekebilen ve duran top becerisi yüksek bir oyuncu isteyen Güneş, sarı-kırmızılı ekipte sezonu 11 gol ve 11 asistle tamamlayan gurbetçi oyuncu için uzun süredir ısrarcıydı.

Scout ekibinden de olumlu rapor alan ve Kayserispor'la pazarlıklara başlayan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da oyuncuyla görüşme halindeydi. Goal'ün edindiği bilgilere göre; 2017-18 sezonunun bitiminde serbest kalacak olan Deniz'le 4 yıllık ön sözleşme imzalandı.

Bu gelişmenin ardından bonservis pazarlığını sıkılaştıran Beşiktaş, Kayserispor'a öncelikle oyuncu takası teklifinde bulundu. Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle bonservise para ödemek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, Güneş'in kadroda düşünmediği oyuncuları sundu ve yanıt beklemeye başladı. Kulüpler anlaşırsa, Deniz'le imzalanan ön sözleşme de yürürlüğe girecek.

Goal.com

Deniz Türüç , imza , beşiktaş , transfer