Deniz Yılmaz ve Del Valle kadro dışı

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Deniz Yılmaz ve Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Ali Ay yaptığı açıklamada kalan 4 hafta için taraftarlardan destek istedrken "Ben başkan olarak herkesten daha fazla üzülüyorum. Ancak aklı selim içinde hareket etmek zorundayız. Sezonun bitmesine 4 hafta daha var. Maalesef son 3 maçta ağır yenilgiler almış olsak da kalan maçları da bu kadroyla oynayacağız. O halde gelin bu maçları kazanmak için hepimiz ne gerekiyorsa yapalım. Bağırmakla, çağırmakla, istifa etmekle hiçbir şeyi çözemeyiz. Çözüm zannettiğimiz şey bizi daha büyük bir sıkıntıya sokar. Allah’ın izniyle bu sezonu bitirelim, sonra ne olması gerektiğine hep birlikte karar verelim. Ben koltuk meraklısı değilim. Ortalık yangın yerine dönsün ama ben başkan kalayım diye bir sevdam da yok. Bu yaşanan gelişmeler, bu skorlar benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Benim bir sorumluluğum var. Bu gemiyi limana yanaştırmadan, gemiden atlayıp kaçmak ne bana ne de yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yakışır. Şimdi gelin bu takımı hep birlikte ayağa kaldıralım. Taraftarımdan 4 hafta sabretmesini ve bu çocuklara destek vermesini özellikle rica ediyorum. Eğer aksi bir durumla karşılaşırsak takımımız için çok kötü şeyler bizi bekliyor olacak. Sonra gereken neyse yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sadece 4 hafta sabır istiyorum. 4 hafta sonra gereken neyse yapılacak" dedi.



eniz Yılmaz ve Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını söyleyen Ali Ay, "Deniz Yılmaz ile Yonathan Del Valle kadro dışı bırakıldı. Neden böyle oldu diye zamanı gelince onu da açıklayacağım. Bazı arkadaşlar çok fazla kadro dışı istediler. Önemli olan bu topçuları sezon sonuna kadar motive edip, iyi duruma getirebilmek. Düştüğümüz yerden de çıkartabilmek. Bunlar bu puanları aldılar ve inşallah bundan sonra da puanları almaya devam edecekler" diye konuştu.