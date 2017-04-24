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  1. 24 Nisan 2017 16:22

Derbi 23 Nisan'a yakışmadı !

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi çocuklara kötü örnek oldu.

Derbi 23 Nisan'a yakışmadı !
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu Galatasaray – Fenerbahçe derbisine taşında ama istenmeyen olaylar yaşandı. Düzenlenen resim yarışmasında derbiyi en güzel resmeden üç çocuk, velileriyle birlikte Arena'da ağırlandı.

Tudor ve Advocaat'ın da seçtiği resimleri çizen çocuklar “Renkler bizi ayıramaz” mesajıyla binlerce taraftara seslendi. Dev maç öncesi kadroları çocuklar anons etti. Ancak iki takım taraftarları karşılıklı küfürlerle çocukların gününe gölge düşürdü. Sahaya yabancı madde yağdı, kaleci Volkan'a çakmak atıldı. Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 6 yıl sonra TT Arena'ya geldi. 2 bine yakın sarı-lacivertli taraftardan bazıları 30 otobüsten birkaçının camlarını kırdı.

Fenerliler 2228 gün sonra (18 Mart 2011'den beri) ilk kez bir Galatasaray maçında deplasmanda takımlarına destek oldu.

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