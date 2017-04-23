Derbi panteri Volkan Demirel

Ligde bugün Galatasaray ile deplasmanda dev derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in istatistiği dikkat çekiyor.

Tecrübeli file bekçisi, ligde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynanan son 4 derbide de kalesini gole kapattı. Geçen sezon ligin ikinci devresinde Beşiktaş'ı Kadıköy'de 2-0 deviren sarı-lacivertliler, Galatasaray ile de deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Bu sezon ligde Galatasaray'ı kendi evinde 2-0 yenen Fenerbahçe, Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bu dört karşılaşmada da sarı- lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, rakip takımlara gol izni vermedi.

Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon oynadığı 3 derbiyi de kaybetmedi. Ligde Galatasaray'ı yenip Beşiktaş'la berabere kalan Fener, kupada da siyah- beyazlıları devirip tur atlamıştı.