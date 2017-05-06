Mario Balotelli önümüzdeki sezon Galatasaray'da
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu kiralıyor
Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı
Fikret Orman'dan oyuncularına: ''Sizi uyarıyorum...''
Fikret Orman'dan oyuncularına: ''Sizi uyarıyorum...''
Advocaat kendine güveniyor: ''Yine yeneriz''
Advocaat kendine güveniyor: ''Yine yeneriz''
''Galatasaray ruhu galibiyete yeter''
''Galatasaray ruhu galibiyete yeter''
Galatasaraylı genç yıldızın ayağı kırıldı !
Galatasaraylı genç yıldızın ayağı kırıldı !
Mahkeme kararını verdi ! Hidayet Türkoğlu...
Mahkeme kararını verdi ! Hidayet Türkoğlu...
Tam 52 yıl sonra ilk kez ! Neden olmasın...
Tam 52 yıl sonra ilk kez ! Neden olmasın...
Dikkat çeken detay ! Mayıs'taki maçlar...
Dikkat çeken detay ! Mayıs'taki maçlar...
Beşiktaş'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu
Beşiktaş'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 06 Mayıs 2017 14:01

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Derbi maçta yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki müsabakaların son 15 dakikasında attığı gollerle dikkati çekiyor.

Derbide son 15 dakikaya dikkat
A+ A-

Derbi maçta yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de müsabakaların son 15 dakikalarında attıkları gollerle ön plana çıkıyor.

Ligde geride kalan 29 haftada lider Beşiktaş rakip filelere 58 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü. Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise 53 gol atarken, kalesindeki 27 gole engel olamadı. İki ekibin de en üretken olduğu bölüm, müsabakaların son 15 dakikası oldu.

Maçların 76 ile 90. dakikaları arasında Beşiktaş, 13 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe 14 gol buldu.

Beşiktaş'ın maçları ikinci yarı hareketli geçiyor

Beşiktaş'ın attığı ve yediği goller bakımında ikinci yarılar hareketli geçiyor.

Müsabakaların ilk yarılarında 25 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 11 gol gördü. İkinci yarılarda ise rakip fileleri 33 kez havalandıran Beşiktaş, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, 16-45 dakikalık bölümde atıyor

Fenerbahçe, maçların 16 ile 45. dakikaları arasında golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.

Mücadelelerin ilk 15 dakikasında 2 gol atan Fenerbahçe, 16 ile 30. dakikalar arasında 12, 31 ile 45. dakikalar arasında ise 14 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 46-60 dakika aralığında 6, 61-75 dakika aralığında 5 ve 76-90 dakika aralığında ise 14 kez fileleri sarstı.

fenerbahçe , beşiktaş , derbi