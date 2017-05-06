Derbide son 15 dakikaya dikkat

Derbi maçta yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de müsabakaların son 15 dakikalarında attıkları gollerle ön plana çıkıyor.

Ligde geride kalan 29 haftada lider Beşiktaş rakip filelere 58 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü. Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise 53 gol atarken, kalesindeki 27 gole engel olamadı. İki ekibin de en üretken olduğu bölüm, müsabakaların son 15 dakikası oldu.

Maçların 76 ile 90. dakikaları arasında Beşiktaş, 13 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe 14 gol buldu.

Beşiktaş'ın maçları ikinci yarı hareketli geçiyor

Beşiktaş'ın attığı ve yediği goller bakımında ikinci yarılar hareketli geçiyor.

Müsabakaların ilk yarılarında 25 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 11 gol gördü. İkinci yarılarda ise rakip fileleri 33 kez havalandıran Beşiktaş, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, 16-45 dakikalık bölümde atıyor

Fenerbahçe, maçların 16 ile 45. dakikaları arasında golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.

Mücadelelerin ilk 15 dakikasında 2 gol atan Fenerbahçe, 16 ile 30. dakikalar arasında 12, 31 ile 45. dakikalar arasında ise 14 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 46-60 dakika aralığında 6, 61-75 dakika aralığında 5 ve 76-90 dakika aralığında ise 14 kez fileleri sarstı.