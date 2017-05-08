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  5. 08 Mayıs 2017 12:32

Derbiler Fenerbahçe'den sorulur

Bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe toplamda 8 puan almayı başardı.

Derbiler Fenerbahçe'den sorulur
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Beşiktaş deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezon derbi maçlarda rakiplerine boyun eğmeyen Fenerbahçe, derbilerde en fazla puan toplayan takım oldu.

Advocaat yönetiminde bu sezon derbi maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında elde ettiği neticelerle dikkat çekti. Beşiktaş ve Galatasaray'la bu sezon oynadığı 4 lig maçında 8 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle arasındaki puan durumunda da zirvede yer aldı.

3 büyüklerin aralarındaki puan durumu

Takım O G B M A Y P

1- Fenerbahçe 4 2 2 0 4 1 8

2- Beşiktaş 4 1 3 0 4 3 6

3- Galatasaray 4 0 1 3 2 6 1

fenerbahçe , beşiktaş , derbi