Derbilerin kralı Fenerbahçe

Pazar günkü derbide psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon 5 ana branşta ezeli rakibine karşı oynadığı 11 maçta sadece 1 yenilgi aldı.

Kanarya 11'de 10 yaparken tek mağlubiyeti kadın basketbolunda gördü; bu yüzden takımda koç değişikliği de yapıldı. Sarı-lacivertliler, futbolda sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Van Persie'nin golleriyle kazanmıştı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda Spor Toto Süper Lig ve EuroLig'deki 4 maçı da kazandı. Erkek ve kadın voleybolunda da 4-0 üstünlük sağladı.

Ezeli rakipler, Vestel Venus Sultanlar Ligi finalinde karşılaşacak.