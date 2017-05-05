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  5. 05 Mayıs 2017 16:36

Dick Advocaat: Bizde Messi yok

Advocaat, tüm futbolcularından saha içinde taktiğe ve disipline sadık kalmalarını istedi.

Dick Advocaat: Bizde Messi yok
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Taktiksel çalışmaların yanı sıra Teknik Direktör Dirk Advocaat yaptığı toplantılarla oyuncularını dev maça psikolojik olarak da hazırlamayı ihmal etmiyor.

Hollandalı hoca, bu sezon derbilerde kaybetmediklerini hatırlatırken Beşiktaş deplasmanında galibiyete ulaşmak için takım oyunu oynamaları gerektiğinin altını çizdi. Advocaat, “Takım oyunu oynarsak Beşiktaş'ı yeneriz, aksi halde başarılı olamayız. Bireysel olursak kazanamayız. Çünkü bizde Messi yok! Herkes arkadaşının yerine de mücadele etmeli. Birbirinizin açıklarını kapatmalısınız. Tribün baskısı olacak ama biz o baskıdan daha önce çıktık. Her zamankinden daha fazla koşmanızı ve savaşmanızı istiyorum” ifadesini kullandı.

PRES ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanın ana bölümünde taktik üzerinde durdu. Yarı sahada çift kale maç oynatan Teknik Direktör Advocaat, oyuncularından sürekli pres yapmalarını ve alan daraltmalarını istedi.

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