Doumbia, Trabzonspor yolunda

Roma'dan Basel'e kiralık olarak giden Fildişili süper yıldız Seydou Doumbia, Trabzonspor'a imza atmaya hazır.



Trabzonspor golcü transferi için harekete geçti... Bordo-Mavililer, N'Doye ve Rodallega'nın inişli çıkışlı performansından dolayı iyi bir golcü almakta kararlı. Soldado, Bony ve Bacca'dan sonra transfer listesine bir başka golcü daha eklendi. Seydou Doumbia... Roma ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak geçtiğimiz sezon Basel'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli golcü için kiralama teklifi yapacak olan yönetimin, 29 yaşındaki oyuncuyla ise bir süredir görüşme halinde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon İsviçre ekibi Basel'de oynadığı 34 maçta 21 gol atmayı başaran Doumbia'nın ismi Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da birçok kulüple de anılıyor.

CEZAYİRLİ KULE 32 MAÇTA 14 GOL ATTI

Trabzonspor Doumbia'nın alternatifini de belirledi. Cezayirli Ishak Belfodil için de girişimlere başlandı. 2018'e kadar Standart Liege ile sözleşmesi bulunan Belfodil'i kiralık olarak transfer ederek ayağını yorganına göre uzatmak isteyen Trabzonspor, 1.92'lik Cezayirli forvet için vatandaşı Medjani'yi devreye soktu. 25 yaşındaki golcü geçen sezon 14 gol attı.

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