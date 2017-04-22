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  1. 22 Nisan 2017 18:08

Dudu'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş’ın transfer listesindeki Dudu, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti.

Dudu'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım
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Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Dudu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla siyah beyazlıları yakından takip etmeye başladığını gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında oynanan Beşiktaş-Lyon karşılaşmasını televizyonda izleyen Palmeiras’lı Dudu, Talisca’nın gollerinde yağtığı sevinç paylaşımları ile dikkat çekti.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, "Dudu, benim bildiğim Tarkan’ın şarkısı, güzel bir şarkısı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyunucu, şartlarına bakıyoruz..." ifadelerini kullanmıştı.

Goal.com

beşiktaş , transfer , DUDU