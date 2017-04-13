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  1. 13 Nisan 2017 14:48

Dünya devleri Okay Yokuşlu'nun peşinde

Trabzonspor'un genç yeteneğini Sevilla, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen istiyor.

Dünya devleri Okay Yokuşlu'nun peşinde
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50. yılında şampiyon bir kadro kurmak için büyük uğraş veren Trabzonspor'un, başarılı oldukça parlayan yıldızlarına da teklif yağıyor. Yusuf Yazıcı'yı takibe alan Avrupa'nın devleri, Okay Yokuşlu'nun da peşini bırakmıyor. Sevilla, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in, Okay'ı yakın takibe aldığı ve sezon sonunda Bordo-mavili yönetimin kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.

BİR YERE GİTMEM!

Trabzonspor yönetimi ise Okay'ı bırakmaya yanaşmıyor. Kısa süre önce 2020'ye kadar sözleşme uzatan 23 yaşındaki orta saha da takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Okay'ın "Burada yapacağım işler var. Henüz gitmeyi düşünmüyorum. Trabzon'da şampiyon olmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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