Dursun Özbek antrenmanı izledi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, çift kale maç yaptığı bildirildi. İdmanın, koşuyla tamamlandığı kaydedildi.



Sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana forma giyemeyen Serdar Aziz'in ise kondisyonerler eşliğinde çalıştığı belirtildi.



Bu arada antrenmanı takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, Hırvat teknik direktör Tudor ve futbolcularla bir araya geldiği aktarıldı.



Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 17 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla devam edecek.