İtalya'dan Galatasaray için Luis Muriel iddiası
Fikret Orman: ''Bize ayak oyunları yapmasınlar...''
Kjaer için 12 milyon Euro
Beşiktaş'ı kahreden 14 Nisan tesadüfü !
Beşiktaş'ı kahreden 14 Nisan tesadüfü !
Cristian Zapata Süper Lig devine geliyor...
Cristian Zapata Süper Lig devine geliyor...
Transfere öyle bir bütçe ayırdılar ki...
Transfere öyle bir bütçe ayırdılar ki...
Aubameyang, Beşiktaşlıları çıldırttı !
Aubameyang, Beşiktaşlıları çıldırttı !
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı !
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı !
''Üzülme Fabri bize çok maç kazandırdın''
''Üzülme Fabri bize çok maç kazandırdın''
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
  1. 15 Nisan 2017 17:12

Dursun Özbek antrenmanı izledi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü - Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Özbek, teknik direktör Tudor ve futbolcularla bir araya geldi.

Dursun Özbek antrenmanı izledi
A+ A-

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, çift kale maç yaptığı bildirildi. İdmanın, koşuyla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı nedeniyle ocak ayından bu yana forma giyemeyen Serdar Aziz'in ise kondisyonerler eşliğinde çalıştığı belirtildi.

Bu arada antrenmanı takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, Hırvat teknik direktör Tudor ve futbolcularla bir araya geldiği aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 17 Nisan Pazartesi günü yapacağı idmanla devam edecek.

dursun özbek , idman , galatasaray