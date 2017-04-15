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  1. 15 Nisan 2017 09:31

Dursun Özbek harekete geçti ! Igor Tudor...

Başkan Özbek Fenerbahçe derbisi öncesi Tudor ve futbolcularla bir araya gelecek.

Dursun Özbek harekete geçti ! Igor Tudor...
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Igor Tudor’un ağır antrenmanları ve kadro tercihleri Hırvat teknik adamla bazı futbolcuların arasını açtı. Özellikle Wesley Sneijder’in hocasıyla iletişim kurmaktan kaçındığı gözlenirken Başkan Özbek Fenerbahçe derbisi öncesi Tudor ve futbolcularla bir araya gelecek.

Ligdeki 4-0’lık Başakşehir yenilgisi sonrasında kaptanlar ve takımın as oyuncuları bir araya gelse de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bu mağlubiyetin izleri henüz dağılmadı. Alınan farklı mağlubiyetin yanı sıra, Igor Tudor’un idmanları ve kararları, Sneijder, De Jong ve Podolski’nin yedek kalması ve 90 dakika sonrasında Hırvat teknik adamın “Elimdeki en iyi 11’i sahaya sürdüm” sözleri Galatasaray’da soğuk rüzgarların şiddetini artırdı. Sneijder ve Tudor arasında Florya’da bulunan herkesin net şekilde gördüğü bir soğukluk yaşanırken ikili birbirleriyle diyalog kurmaktan kaçınıyor.

TAKIMDA MORALLER BOZUK

Sneijder-Tudor arasındaki soğukluğun yanı sıra Başakşehir mağlubiyeti sonrasında takımda moraller iyice düşerken bu negatif havayı dağıtmak adına Fenerbahçe derbisi öncesinde Dursun Özbek de, Florya’ya çıkarma yapma kararı aldı. Taraftarların gönlünü almak adına büyük önem taşıyan derbisi öncesinde Özbek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelecek. Bu havayı dağıtmak adına Özbek, oyuncular ve Tudor ile konuşma yapacak.

Hürriyet

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