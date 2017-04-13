Dursun Özbek savcılığa başvurdu

Tam bir ay önce eşi Mesude Özbek ve kendi şahsi telefon numarası internet forumlarına düşen bu yüzden de sayısız hakaret telefonu alan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili savcılığa başvurdu.



Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında bunun için isyan etmişti. Ancak Dursun Özbek'in, Mali Genel Kurul öncesinde yaşanan bu durumu anlatmasının ardından özel şahsi telefon numarası forumlarda daha fazla yayılmaya başladı.

Kendisi ve eşine gelen telefon ve sayısız SMS içinde küfür ve tehdit içeren mesajları ve telefon numaralarını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, savcılığa şikayet etti. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Özbek, tehdit ve ağır sözler içeren telefon numaraları hakkında suç duyurusunda bulundu.

OTELİ DE ARAMAYA BAŞLADILAR

Dursun Özbek'e yapılan tacizler bununla sınırlı kalmadı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel zincirleri de sayısız telefon almaya başladı. Birçok taraftar Point Hotel'in rezervasyon numarasını arayarak Dursun Özbek'in görevi bırakması adına telefon açıyor. Bu durumun devamı halinde Başkan Dursun Özbek, yine savcılığın yolunu tutacak.