Dursun Özbek toplantıda ağladı

Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından hemen soyunma odasına giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önce Igor Tudor ile ardından da futbolcularla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptı.

Özbek'in özellikle oyuncuları sert bir şekilde fırçaladığı öğrenilirken, belki de takımın karşısına ilk kez bu kadar gergin çıkan başkanın, sesinin titrediği ve gözyaşlarına hakim olamadığı ifade edildi. Sinirden ağlayan Özbek, daha sonra kendisini toparlayarak yaptığı sert konuşmayı sürdürdü.

"BURASI G.SARAY, KİMSENİN BABASININ ÇİFTLİĞİ DEĞİL"

Yenilginin yanı sıra 'ruhsuz futbol' nedeniyle sinirlenen ve duygusal anlamda çöküş yaşayan Özbek'in, "Biz herkesin bizi tenkit ettiği bir otamda gecemizi gündüzümüze katarak, günde 2-3 saat bile uyumadan bu kulüp için her şeyimizi veriyoruz. Borçları kapatabilmek için kapı kapı dolaşıp kaynak ararken, sizler hem milyonlarca Euro kazanıp hem de karşılığını vermeyerek her şeyi berbat ediyorsunuz. Bundan sonra bu kutsal formanın kıymetnini bilmeyenin onu bir daha giymesine izin vermeyeceğim. Herkes ayağını denk alacak ve yaptığı Hatanın cezasını çekecek. Burası Galatasaray Kulübü. Kimsenin babasını çiftliği değil." dediği belirtildi.

"BİR DE İZİN İSTİYORSUNUZ, BU NASIL İŞ!"

Başkan Dursun Özbek, soyunma odasına gelmeden önce futbolcular, izinlerini iptal eden teknik direktör Igor Tudor ile tartışıyordu. Tartışmaların alevlendiği anda odaya giren başkan Özbek'in futbolcuların söylediği sözleri duyduğu ve daha çok sinirlenerek, "Hem top oynamıyorsunuz hem de hak etmiş gibi bir de üzerine izin istiyorsunuz. Bu nasıl iş!" diyerek tepkisini dile getirdiği öğnreildi.

TATİL İPTAL EDİLDİ, SNEIJDER DELİRDİ!

Şok yenilginin ardından Tudor, takıma verdiği 2 günlük izni iptal ettiğini açıklarken, özellikle bu süreçte ailesiyle birlikte ülkesine gitmek için bilet alan Wesley Sneijder'in duruma sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Kadroya alınmayan Kamerunlu stoper Chedjou'nun ise maç günü ailesini de alarak Fransa'ya gittiği belirtildi. Kararına tepki gösterilse de izinleri iptal eden Tudor, dün akşam saatindeki idmanda herkesi Florya'da topladı.

YÖNETİM, ŞİMDİLİK TUDOR'UN YANINDA

Yönetim alınan başarısız sonuçlara rağmen Igor Tudor'a destek veriyor. Hırvat teknik adamın Kasımpaşa maçı sonrası, "Galatasaray'daki sorun hoca değil" açıklamasına hak veren yöneticiler, futbolculardan kaynaklı bir problem olduğunu biliyor. Bu nedenle Tudor'a "Yanındayız" mesajı veren Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezonun planlamasını genç teknik adamla yapıyor.

Şu anda herhangi bir ayrılık fikrinin olmadığı ifade edilirken; radik kararlar almaya hazırlanan başkan Özbek'in faturayı futbolculara keseceği öğrenildi.

Başkan, dün Florya'ya gidip Igor Tudor ile görüşürken, kadro dışı veya para cezasının gündemdeo olduğu öğrenildi.

Sezon sonunda kadroda temizlik yapmayı planlayan yönetim, adı sır gibi saklanan 3 futbolcuyla yolları ayıracak.