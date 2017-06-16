Edin Visca ve Badou Ndiaye bombası !

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor’un, Medipol Başakşehir’de forma giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edin Visca ile İngiliz kulüpleriyle anlaştığı yönünde hakkında haberler çıkan Osmanlıspor’dan 26 yaşındaki orta saha Badou N’Diaye'yi kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Girişimleri sürdüren bordo mavililerin oyuncuları, kulüplerine takas futbolcu önerisiyle kadroya katmak istediği kaydedildi.

BAŞKAN USTA İLGİLENİYOR

Visca ve N’Diaye transferleriyle bizzat Muharrem Usta’nın ilgilendiği belirtilirken, şu ana kadar hem Medipol Başakşehir’in hem de Osmanlıspor’un oyuncularını satmaya ikna olmadığı öğrenildi. Bu transferlerin gerçekleşmemesi durumunda Trabzonspor kulübü her iki bölge içinde alternatif isimlere yönelecek. Ancak teknik direktör Ersun Yanal’ın iki oyuncunun da kadroya kazandırılması konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

CASTİLLO’YA GİDİŞ İZNİ YOK

Trabzonspor’da adı son dönemde takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer aldığı belirtilen Fabian Castillo ile ilgili iddialara Başkan Muharrem Usta son noktayı koydu. Tatilden dönen teknik direktör Ersun Yanal ve transfer komitesi üyeleriyle bir görüşme yapan Başkan Usta’nın, Castillo’nun Türkiye’ye yeni ısındığını ve kısa dönemde oyuncu hakkında karar vermelerinin erken olduğunu belirterek, ona uzun vadede ihtiyaç duydukları yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Başkan Muharrem Usta Castillo konusundaki transfer iddialarını da tamamen ortadan kaldırmış oldu.