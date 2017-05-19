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  5. 19 Mayıs 2017 14:09

Eljero Elia, Medipol Başakşehir'de !

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin de istediği Eljero Elia ile anlaşma sağladı.

Eljero Elia, Medipol Başakşehir'de !
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Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir, büyük bir transfere imza atmak üzere.
 
Süper Lig, şampiyonluğunda Beşiktaş'ın sadece 2 puan gerisinde olan, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselen Medipol Başakşehir, gelecek sezonun transferlerine şimdiden başladı.

Fenerbahçe de istiyordu

Hollanda şampiyonu Feyenoord'un sol kanat oyuncusu Eljero Elia ile ilgilenen Medipol Başakşehir, yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. Jeremain Lens'in yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçme noktasına gelen Fenerbahçe de Elia ile ilgilenmiş ancak oyuncu ile anlaşamamıştı.

Hollanda'da şampiyon oldu

Bu sene Feyenoord'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Elia, Hollanda Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı, 5 milyon Euro değere sahip olan Hollandalı futbolcu, bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 9 asist yaparak 19 gole katkıda bulundu. Elia'nın Feyenoord'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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