Emenike hayal kırıklığı yarattı

Dirk Advocaat, kupada oynanacak olan Başakşehir maçını düşünerek Van Persie'yi yedek soyundurdu, ligde 22 hafta sonra Antalyaspor karşısında Emenike'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak Nijeryalı golcü, Akdeniz takımı karşısında sergilediği performansla sınavı geçemedi. Bulduğu mutlak bir gol şansını değerlendiremeyen tecrübeli futbolcu, birçok pozisyonda da top kaybı yaptı. 24. dakikada Jeremain Lens'in sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde bir vuruş yapan Emenike, çerçeveyi bulmayı başaramadı. Nijeryalı golcü, en son ligin 8. haftasında, 24 Ekim 2016 tarihinde Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. F.Bahçe'de kalmak istediğini ifade eden tecrübeli futbolcu, tam 6 ay 20 gün sonra yeniden ilk 11'de görev alma şansı buldu.

ADVOCAAT’TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Dirk Advocaat, ligdeki Beşiktaş derbisine göre Antalyaspor karşısında ilk 11'de 4 değişiklik birden yaptı. Cezalı Josef ve Skrtel'in yokluğunda stoperde Neustadter, orta sahada ise Salih Uçan'ı görevlendiren Hollandalı çalıştırıcı, derbide ilk 11'de maça başlayan İsmail ile Van Persie ise yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam bu oyuncuların yerine Emenike ile Ozan'a şans tanıdı.