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  5. 26 Mayıs 2017 14:01

Emre Belözoğlu: ''Kaçakçılık çetesiyle alakamız yok''

Emre Belözoğlu TRTSPOR'a sürpriz bir şekilde bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Emre, Fenerbahçe transfer sorusuna da cevap verdi.

Emre Belözoğlu: ''Kaçakçılık çetesiyle alakamız yok''
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Medipol Başakşehir ile şampiyonluk mücadelesi veren Emre Belözoğlu sabah saatlerinde sürpriz bir şekilde TRT SPOR canlı yayınına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Emre "Fenerbahçe'ye dönecek misin?" sorusunu da cevapladı.
 
Emre, "Artık ben Başakşehir'in futbolcusuyum bu projenin içerisinde olmaktan dolayı mutluyum. Fenerbahçe kalbimdeki takım olsa da Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'nın müsadesi olmadan karar alamam. Onlara sormanız daha doğru olur." şeklinde konuştu.

Kaçakçılıkla alakamız yok!

Son günlerde araba kaçakçılığı ile ilgili yapılan operasyonla ilgili de konuşan Emre; Kaçakçılık çetesiyle görüşmüşlüğümüz, bir bağımızın olduğu konusunda hiçbir gerçeklik payı yoktur. İnsanlar, bizi hemen yerin dibine soktular. Kaçakçılık davasında sadece alışveriş yaptığım için bilgime başvuruldu. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu'nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur. Hiç kimsenin olaydan haberi yokken bu işin içerisinde olmamız tamamen talihsizliktir. Bu işlerle alakam yoktur" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu , kaçakçılık , Fenerbahçe , transfer , lüks araba , Medipol Başakşehir