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  5. 26 Mayıs 2017 21:15

Emre Mor geliyor Süper Lig'e geliyor...

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroya genç yıldız Emre Mor'u katmak için uğraş veriyor.

Emre Mor geliyor Süper Lig'e geliyor...
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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki oyunculardan olan Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor Kadıköy'e çok yakın...

Sarı-Lacivertlilerin bu transferi gerçekleştirmesi için belli olmayan durum ise bunun hagi yolla olacağı... Milli oyuncuya önemli bir yatırım yapan Borussia Dortmund, Emre'yi kiralamanın yanı sıra yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle satmayı da düşünüyor.

DORTMUND SATMAYI DA DÜŞÜNÜYOR

20 yaşındaki genç yetenek, kulübü Dortmund'da ne yazık ki tartışılan bir konuma gelmiş durumda. Almanya'nın dev kulübü Dortmund'un 9 milyon 750 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı genç oyuncuyu geri satın alma opsiyonu koyarak satmayı dahi düşündüğü öğrenildi.

Geride kalan milli arada menajerinin genç oyuncu üzerinden reklam yapma uğraşlarını da yakından takip eden Dortmund'un geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı eknik direktör Tuchel de Emre'den memnun değildi.

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