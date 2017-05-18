Erce Kardeşler sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Altınordu, 4 sezondur kırmızı-lacivertli formayı giyen genç kaleci Erce Kardeşler’in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 2020-2021 sezonu sonuna kadar Altınordu ile birlikte olacak Erce Kardeşler’in imza töreni, Torbalı’daki Metin Oktay Tesisleri’nde kulübün başkanı Seyit Mehmet Özkan, genel kaptan Sedat Gündoğdu ve Erce’nin babası, eski ünlü kaleci Eser Kardeşler’in katılımıyla gerçekleştirildi.

SİSTEM VE DİSİPLİNİN ÜRÜNÜ

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Erce’nin sadece TFF 1.Lig değil, ülkemizin en iyi 5 kalecisi arasına gireceğine inandığını vurgulayarak, “Türkiye’de artık neredeyse yerli forvet ve yerli kaleci kalmadı. Biz ise bu toprakların çocuklarına güvenerek, bu ülkenin makus talihini değiştirmek için yola çıktık. Kutsal formamızı, sadece kendi çocuklarımıza emanet edip geleceğe taşıyacağız. Erce de hem futbolculuğu, hem de kişiliği ile bu formayı gururla taşıyan bir isim. Geçen 4 sezonda yaptıklarıyla bunu kanıtladı. Erce, sistemli ve disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Erce, uzun yıllar hem Milli Takım’da hem de Avrupa'da ülkemizi temsil edebilecek kadar karakterli aslan gibi bir delikanlıdır” diye konuştu.

AVRUPA YOLU ALTINORDU’DAN GEÇER

Erce Kardeşler ise kendisini Altınordu altyapısından yetişen bir kaleci olarak gördüğünü belirterek, “Buraya ilk adım attığımda henüz genç bir kaleci adayıydım. Birlikte forma giydiğim Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in açtığı yolda yürümekten çok mutluyum. Bir gün bir Avrupa kulübünde formayı giymeyi hedefliyorum ve bu yolun ise Altınordu’dan geçtiğini çok iyi biliyorum” diye konuştu. Genç kaleci, gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Altınordu’nun sloganı olan “İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” mottosuna sıkı sıkıya sarılmanın karşılığını aldığının altını çizdi.

BABA KARDEŞLER DE MUTLU

Bir dönem Türk futbolunun en önemli kalecilerinden biri olan Baba Eser Kardeşler ise oğlunun mutlu olduğu yerde devam etmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bugüne kadar maddiyatı değil, oğlumun doğru bir çizgide yürümesini dikkate aldık. Kendimde yıllarca futbol oynadığım için Erce’nin gelişimini sürekli dikkatle izledim. Bu açıdan Altınordu çatısı altındaki herkese ve Sayın Başkan Seyit Mehmet Özkan'a da samimi davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

BU NOKTAYA BİRLİKTE ULAŞTIK

Erce Kardeşler ile yola devam etmekten mutlu olduklarını belirten Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ise, “Hiçbir tereddütün yaşanmadığı bir görüşmenin sonunda 3 yıl daha Erce ile birlikte oluyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz. Erce gibi bir kaleci kolay yetişmiyor. Çok emek verdik ve bugün bu noktaya hep birlikte ulaştık. Erce’de, başta Kaleci Antrenörümüz Atilla Küçüktaka olmak üzere bütün kaleci antrenörlerimizin emeği var. Avrupa hedefi ile yola çıkan Erce'ye sonsuz başarılar diliyorum” dedi.