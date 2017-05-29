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  5. 29 Mayıs 2017 14:38

Ergin Ataman İtalya yolunda !

Sarı-Kırmızılılar’da bir devir daha sona eriyor….

Ergin Ataman İtalya yolunda !
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Galatasaray Odeabank Koçu Ergin Ataman, bütçenin düşürülmesinin ardından ayrılık kararı aldı. Ataman’ın İtalya’ya gideceği kaydedildi.
 
YÖNETİM DESTEK VERMİYOR
 
Galatasaray'da deprem… Bu yıl Euroleague’de ve Türkiye Ligi’nde beklentilerin altında bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılılar’da Ergin Ataman şoku yaşanıyor… Başarılı koç, yönetimin kendisine desteğini hissetmediği için Galatasaray’la yollarını ayırmaya karar verdi. Sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Ataman, mukavelesini yenilemeyecek. Daha önce adı Barcelona ile de anılan tecrübeli koçun İtalya’ya gideceği iddia edildi.
 
EUROCUP’I KAZANDI
 
Sarı-kırmızılı takımla birlikte Türkiye'de şampiyonluk, Avrupa'da ise Eurocup zaferleri kazanan Ataman, sezon başında oyun kurucu tercihlerindeki hataları ve son dönemde taraftar grubuyla yaşadığı tartışmalar sebebiyle, taraftarın hedefi haline gelmişti. İplerin kopmasının nedeni ise Ergin Ataman’ın Efes maçı öncesinde yönetimi ve taraftarı desteğe çağırması ancak Başkan Özbek’in o saatte iftar düzenlemesi…
 
SİNAN DA EFES’E GİDİYOR
 
Galatasaray'da Ergin Ataman’ın ardından kadro dağılıyor… Kaptan Sinan Güler’in de ipleri kopardı. Sinan’ın gelecek yıl için Anadolu Efes’le anlaştığı belirtildi. Aslan’da Tuys, Pleiss, Micov, Mc Collum, Diebler, Daye ve Schilb’in de ayrılacağı öğrenildi.
 
Güneş

Ergin Ataman , ayrılık , italya , Galatasaray