Galatasaray'da iki bomba birden patladı
Çin'den Anderson Talisca'ya 25 milyon euro
Mario Balotelli, Beşiktaş yolunda !
Ersun Yanal'ın tek derdi 'Türk Messi'
Ersun Yanal'ın tek derdi 'Türk Messi'
Barcelona'dan flaş transfer ! Şoke eden ücret...
Barcelona'dan flaş transfer ! Şoke eden ücret...
Kweuke bombası patladı ! Flaş transfer...
Kweuke bombası patladı ! Flaş transfer...
Bomba sözler: ''Real Madrid beni 4 yıldır istiyor''
Bomba sözler: ''Real Madrid beni 4 yıldır istiyor''
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı
Süper Lig ekibinden çifte bomba !
Süper Lig ekibinden çifte bomba !
Fenerbahçe'nin yıldızına çifte kıskaç !
Fenerbahçe'nin yıldızına çifte kıskaç !
Galatasaray Adası'na cami... Flaş açıklama...
Galatasaray Adası'na cami... Flaş açıklama...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 15 Haziran 2017 14:27

Ersun Yanal, Abdulkadir Ömür'ün üstüne titriyor

Trabzonspor'un alt yapısından yetişen ve oynadığı futbolla tüm teknik heyetin dikkatini çeken Abdulkadir Ömür, Ersun Yanal'ın en gözde oyuncularından biri oldu.

Ersun Yanal, Abdulkadir Ömür'ün üstüne titriyor
A+ A-

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yusuf Yazıcı'nın ardından gözünü 'Türk Messi' olarak söylenen altyapı ürünü Abdulkadir Ömer'e çevirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 50. yıl kadrosunu kurarken bir taraftan da gelecek vaad eden oyuncuları yakından takip ediyor. Trabzonspor'un altyapısında yetişen yetenekli yerli oyuncuları kadroya monte etmek isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor'da sürekli forma şansı bulmasının ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen ve ilk maçında olumlu izler bırakan Yusuf Yazıcı'nın ardından gözünü 'Türk Messi' olarak söylenen altyapıdan Abdulkadir Ömür'e cevirdi.

BU KEZ VİTRİNE ABDULKADİR ÖMÜR ÇIKACAK

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, UEFA'nın 'Türk Messi' olarak adlandırdığı Abdulkadir Ömür'ü, Yusuf Yazıcı'nın ardından vitrine çıkarmayı planlıyor. Bu sezon A Takım ile birlikte idmanlara çıkan ve U21 takımıyla maçlara çıkan genç oyuncusuna çalışma programı veren Yanal, gelişimini yakından takip ederken, sabırla çalışmasını istedi. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e oldukça güvenen Yanal, Abdurrahim Dursun, Yunus Emre Çakır gibi genç isimleri de kamp kadrosuna dahil ederek gelişimlerini yakından izleyecek.

Trabzonspor , Abdulkadir Ömür , ersun yanal