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  5. 17 Mayıs 2017 22:18

Ersun Yanal ayrılıyor mu ? Flaş açıklama...

Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılacağı ileri sürülen Ersun Yanal iddialara açıklık getirdi.

Ersun Yanal ayrılıyor mu ? Flaş açıklama...
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal sosyal medya üzerinden yayılan sezon sonunda görevi bırakacağı yönündeki iddialar üzerine, "Hedeflerimden asla vazgeçen biri değilim. Kariyerim boyunca bu tür haberleri çok gördüm ama ben buradayım ve bir yere gitmeyeceğim" dedi.

Bu konuyu yönetimle konuşan Yanal, "Gelecek yılın iskelet kadrosunu oluşturmak için çalışıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Asılsız dedikodular ile boşa geçirecek zamanımız yok" diye konuştu.

Yanal'ın yakın çevresine de, "Başkanımız ve yönetimimiz ile birlikte sorunsuz ve uzun soluklu bir projenin içerisine girdik. 50. yıl hedefine ulaşabilmek için uğraş veriyoruz" dediği kaydedildi. 

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