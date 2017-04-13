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  1. 13 Nisan 2017 19:34

Ersun Yanal Serdar Taşçı'yı istiyor

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal transferde Serdar Taşçı’yı istiyor.

Ersun Yanal Serdar Taşçı'yı istiyor
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Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Trabzonspor, transfer konusunda da elini sıkı tutuyor. Teknik patron Ersun Yanal da önemli isimleri kadroda görmek isterken, Serdar Taşçı isme öne çıkıyor.

Bordo-Mavililer’in hocası Ersun Yanal, Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemden bu yana Serdar Taşçı’yı kadrosunda görmek istiyor. Ancak bu süreçlerde bir türlü şartlar oluşmadı ve başarılı stoperi takımına dahil edemedi.

ERSUN YANAL SERDAR TAŞÇI’YI İSTİYOR

Devre arasında da Taşçı’nın adı Trabzonspor ile anılmış, ancak Spartak Moskova yarım sezon mukavelesi kalmasına rağmen astronomik paralar isteyince transfer yatmıştı. Bu kez Fırtına’nın eli eskiye oranla çok daha güçlü.

SERDAR TASÇI TRABZONSPOR’A DOĞRU

Çünkü 29 yaşındaki savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yanal’ın, uzun zaman ilgilendiği Serdar Taşçı ile bizzat görüşerek ikna etmesi bekleniyor. Bonservis ödenmeyeceği için ekonomik açıdan da Bordo-Mavililer’in eli daha güçlü.

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