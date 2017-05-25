Ersun Yanal'ın yeni gözdesi Ayberk Kardaş

Yanal'ın yakından takip ettiği ve zaman zaman A takım antrenmanlarına da dahil ettiği 18 yaşındaki savunma oyuncusunun performansını beğendiği öğrenildi.



Bu sezon Pendikspor’dan altyapıya dahil edilen ve 1.95’lik uzun boyuyla da dikkat çeken 18 yaşındaki genç savunma oyuncusu, U19 takımında 5, U21 takımında ise 4 maçta görev aldı, 1 de gol kaydetti.





YOLCULUK YARIN

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30’da hava yoluyla İstanbul’a hareket edecek.

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