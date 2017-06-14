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  5. 14 Haziran 2017 09:37

''Ertuğrul Sağlam camiamıza hayırlı olsun''

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'da basın sözcüsü Erdal Gündüz, teknik direktörlük görevine getirdikleri Ertuğrul Sağlam'ın camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu.

''Ertuğrul Sağlam camiamıza hayırlı olsun''
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'da basın sözcüsü Erdal Gündüz, teknik direktörlük görevine getirdikleri Ertuğrul Sağlam'ın camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile yaklaşık 20 gündür görüştüklerini belirterek, "Görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı ve Ertuğrul Sağlam ile iki yıllık sözleşme imzaladık. Yeni teknik direktörümüz camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Başarılı bir teknik direktörle anlaştıklarını dile getiren Gündüz, "Ertuğrul hocamızın takıma önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Hocamıza inanıyoruz. Vakit kaybetmeksizin yeni sezon hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Süper Lig'in zor olacağını biliyoruz. Süper Lig'de başarılı ve kalıcı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erdal Gündüz, transfer çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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