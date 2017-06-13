Ertuğrul Sağlam Yeni Malatyaspor’da

Bursaspor’da kazandığı şampiyonluk ile tarihe geçen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, üzün süre sonra futbola dönüyor. Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig’de yükselen Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

565 günlük uzun bir aranın ardından futbola dönmeye hazırlanan Sağlam, şampiyonluk iddiası taşıyan bir kulüpte çalışmak istediğini dile getirmişti.

BURUK AYRILIK

Tarihe geçtiği Bursaspor’da ikinci kez aldığı görevde taraftarın protestolarıyla karşılaşan başarılı teknik direktör, gözyaşlarıyla takımdan ayrılmıştı.

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın ile dirsek teması yaparken, Ertuğrul Sağlam ile kesin olarak anlaşma sağladı.