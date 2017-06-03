Ertuğrul Sağlam'dan Konyaspor açıklaması

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın görevden ayrılması beklenen Atiker Konyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Konyaspor ile ismi anılan Ertuğrul Sağlam henüz teklif almadığını dile getirdi.

Konya yerel basınından Yeni Haber'e konuşan Ertuğrul Sağlam, Konyaspor'un son 2 sezonda Aykut Kocaman ile büyük bir çıkış yakaladığını ve idealleri olan her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir kulüp haline geldiğini ifade etti.

Kendisine Atiker Konyaspor'dan bir teklif gelmediğini ve bu yüzden iş hakkında konuşmasının etik olmayacağını aktaran Ertuğrul Sağlam, "İdealleri olan birisiyim. Bursaspor'a bir ilki yaşatarak şampiyon yapmıştım. Tekrar şampiyonluk hedefi olan bir takımda çalışmak istiyorum. Futbol adına iyi işler yapabileceğim, Avrupa'da oynayabileceğim ve beklentilerimi karşılayacak bir kulüpte görev yapmak istiyorum. Atiker Konyaspor da Aykut Kocaman hocayla son 2 sezonda iyi işler yaptı. Sportif anlamda önemli başarılara imza attı. İdealleri olan her hocanın çalışmak isteyeceği bir yer. Bana Konyaspor yönetiminden henüz bir teklif gelmedi. Yönetimden teklif gelirse oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.