Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2
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  5. 22 Mayıs 2017 22:20

Eski dostlar Fenerbahçe'ye acımıyor !

Eski Fenerbahçelilerden Emre Belözoğlu, Samuel Holmen'den sonra Selçuk Şahin de sarı-lacivertlilerin filelerini bulan isimler arasında girdi.

Eski dostlar Fenerbahçe'ye acımıyor !
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Fenerbahçe’nin yediği son 3 gol eski oyuncularının ayağından geldi. Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin’in sarı-lacivertlilere attığı frikik golü dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile oynanan yarı final maçında Emre Belözoğlu ve Samuel Holmen’den gol yiyen sarı-lacivertlilere bir evlat kurşunu da Gençlerbirliği’nde geldi. İlk yarının son saniyelerinde Selçuk Şahin, sert bir vuruşla eski takım arkadaşı Volkan Demirel’i çaresiz bıraktı.

Eski takımına karşı 8 maça çıkan Selçuk Şahin, Fenerbahçe’ye karşı ilk kez gol attı. Öte yandan tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü kaydetti.

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