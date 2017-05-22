Eski dostlar Fenerbahçe'ye acımıyor !

Fenerbahçe’nin yediği son 3 gol eski oyuncularının ayağından geldi. Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin’in sarı-lacivertlilere attığı frikik golü dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir ile oynanan yarı final maçında Emre Belözoğlu ve Samuel Holmen’den gol yiyen sarı-lacivertlilere bir evlat kurşunu da Gençlerbirliği’nde geldi. İlk yarının son saniyelerinde Selçuk Şahin, sert bir vuruşla eski takım arkadaşı Volkan Demirel’i çaresiz bıraktı.

Eski takımına karşı 8 maça çıkan Selçuk Şahin, Fenerbahçe’ye karşı ilk kez gol attı. Öte yandan tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü kaydetti.