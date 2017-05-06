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  5. 06 Mayıs 2017 09:01

Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı

Porto'dan Fenebahçe'ye kiralık olarak gelen Fabiano sezonun bitmesini beklemeden sarı lacivertli kulüpten ayrıldı.

Fabiano Fenerbahçe'den ayrıldı
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Fenerbahçe’nin 2 sezondur Porto’dan kiraladığı Brezilyalı file bekçisi, son oynanan Rizespor maçında sakatlanmıştı.

Yapılan kontrollerde Fabiano’nun dizindeki bağların koptuğu tespit edilmişti. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı kaleci, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Portekiz’e gitti.

Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonun ilk bölümünü de kaçıracak olan tecrübeli kaleciyi bir daha kiralamayı planlamıyor.

Porto ile yapılacak yazışmaların ardından Fabiano’nun sözleşmesinin feshedileceği kaydedildi. Fenerbahçe’nin yeni sezondaki 1 numaralı kaleci hedefi David Ospina.

Fanatik

fenerbahçe , transfer , ayrılık , Fabiano