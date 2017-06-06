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  5. 06 Haziran 2017 14:57

Fabri, Navas'ın transferi için devrede

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Navas'ın transferi için siyah beyazlı yönetime yardımcı oluyor.

Fabri, Navas'ın transferi için devrede
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İngiliz kulübü M.City ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcunun menajeriyle ön görüşme yapan yönetici Umut Güner olumlu adımlar atmasına rağmen Navas için istenen imza parası nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Menajerin Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro istemesi Beşiktaş'ın hesaplarını alt üst ederken Navas'ın yıllık 3.5 milyon Euro talep etmesi bir problem olarak görülmemişti. Umut Güner'in Navas'ın menajeriyle yeni bir görüşme yapacağı ve imza parası olarak 1.5 milyon Euro önereceği öne sürüldü. Umut Güner'in bu transfer için her türlü kapıyı zorlaması bekleniyor.

NAVAS İÇİN FABRI DE DEVREYE GİRDİ

YILLIK 3.5 milyon Euro isteyen Navas'a da 3 milyon Euro garanti para önerilecek. Ayrıca İspanyol futbolcuya sözleşmede çeşitli bonuslar verileceği belirlendi. İngiliz ekibinde 123 maçta 4 gol kaydeden Navas kanat oyuncusu olmasına rağmen geçen sezon sağ bekte görev yaptı. Yıldız oyuncu için vatandaşı Fabri'nin de devreye girdiği ve Navas'a, "Beşiktaş'a gelirsen çok mutlu olursun. Seni burada görmek isterim" dediği öğrenildi.

SEVİLLA'NIN ALT YAPISINDA YETİŞTİ

Sevılla Kulübü'nün alt yapısından yetişen Navas 2013-14 sezonunun başında 20 milyon Euro'ya Manchester City'nin yolunu tutmuştu.

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