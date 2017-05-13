Fenerbahçe 0 - 0 Antalyaspor / Maç devam ediyor

45'Hakem Mete Kalkavan ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

43'Savunmadan seken topa hareketlenen Deniz Kadah için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

41'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Alper Potuk, Serge Mbilla Etame'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

40'Ondrej Celustka kazanılan serbest vuruşu düdükten önce kullandığı için hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

39'Serge Mbilla Etame'nin sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

35'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Diego Angelo son andaki müdahalesiyle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

32'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

28'Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrasında Volkan Demirel'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Charles Fernando'nun şutunda meşin yuvarlak Roman Neustadter'den geri geliyor.

26'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Serge Mbilla Etame Alper Potuk'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kartla Serge Mbilla Etame gelecek maç için cezalı duruma düşüyor.

19'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Sandro kafayla topu kornere gönderiyor.

16'Sandro'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

15'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan dışarı çıkıyor.

10'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Diego Angelo topu uzaklaştırmayı başarıyor.

4'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Hasan Ali Kaldırım için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

2'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topa Ferhat Kaplan hakim olmayı başarıyor.

1'Hakem Mete Kalkavan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Antalyaspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertliler 57 puanla 3. sırada, kırmızı-beyazlılar da 46 puanla 6. sırada yer alıyor.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Ozan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Salih, Alper, Lens, Sow, Emenike

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, Deniz, Mbilla, El Kabir, Eto’o