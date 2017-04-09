Fenerbahçe 3 - 1 Akhisar Belediyespor / Maç sona erdi

Fenerbahçe kritik haftada Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.



sarı-lacivertliler gözünü Başakşehir-Galatasaray maçına çevirdi. Fenerbahçe 23 Nisan'da ise ezeli rakibi Galatasaray ile TT Arena'da karşılaşacak.



AKHİSAR ADINA TALİHSİZ AN



Kadıköy’de 7 bin 550 taraftarın önünde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz bitecek derken, 44. dakikada gol geldi! Fenerbahçe’nin Lens’le sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte ters bir kafa vuruşu yapan Miguel Lopes kendi ağlarını sarstı: 1-0.



VOLKAN'DAN RAKİBE İKRAM



50. dakikada Kjaer’in kaptırdığı top sonrası Cikalleshi hızla ceza sahasına girdi, bu sırada kalesini terk eden Volkan kendisini geçen Cikalleshi’yi formasından çekip düşürdü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vaz Te, Volkan’ı terse yatırdı ve maça denge getiren golü kaydetti: 1-1.



FENERBAHÇE YENİDEN ÖNDE



Dakikalar 60’ı gösterdiğinde ayağa paslar sonrası Van Persie ceza sahası dışından şutunu çekti, yerden giden topu önünde bulan Josef kale önünde boş durumda ağları sarstı: 2-1.



LENS PERDEYİ KAPATTI



Maçın duraklama dakikasında Jeremain Lens maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Sağ taç çizgisi önünde topu çalan Jeremain Lens içeriye çok hızlı girdi ve sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla ağları sarstı: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe maçı 3-1 kazanarak maç fazlasıyla Galatasaray'ın 1 puan önüne geçti.

VOLKAN DEMİREL FORMAYI LİGDE DE KAPTI



Sakatlığını atlatarak hafta içi kupada Kayserispor karşısında ilk 11'de oynayan Volkan Demirel, ligde de formayı kaptı. Geçen hafta Kardemir Karabükspor karşısında iyi bir performans ortaya koyan Brezilyalı file bekçisi Fabiano, formayı Volkan'a devretti. Volkan Demirel, Süper Lig'de 5 maç sonra forma giydi. Son olarak ligin 21. haftasında 19 Şubat'ta Kasımpaşa maçında oynayan Volkan, ligde 48 gün sonra ilk 11'de oynadı. FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK



Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu, kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao oldu. Brezilyalı futbolcuyu sakatlığından dolayı kullanamayan Advocaat, Emmanuel Emenike, Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev'i de yine 18 kişilik kadroya dahil etmedi. OKAN BURUK CEZALI



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kadıköy'de takımının başında yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir karşısında hakem tarafından tribüne gönderilen Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezasına çarptırılmıştı. Okan Buruk, cezasının ilkini Fenerbahçe karşısında çekti.



Öte yandan Akhisar Belediyespor, geçen hafta ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği maçtaki 11'iyle Fenerbahçe karşısına çıktı. TRİBÜNLER YİNE BOŞ



Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı tribünlerinin yine büyük bir kısmını boş bıraktı. Kadıköy'de 5 bine yakın Fenerbahçeli taraftar karşılaşmayı takip etti. Konuk Akhisar Belediyespor'un 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

90' Halil Umut Meler'in son düdüğü ile karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona eriyor. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 50 yaparak 3. sıraya yükselirken, Akhisar Bld.Spor, 30 puanla 14. sırada kalıyor.





90'GOOOLL!! Fenerbahçe, Jeremain Lens'in attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor. Sağ kanatta Ömer Bayram'dan kaptığı topla birlikte ceza sahası içerisine giren Jeremain Lens, altıpasın hemen dışından şutunu çekiyor, top kaleci Milan Lukac'ın sağından ağlarla buluşuyor.

90'Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Muğdat Çelik'in kafa vuruşu savunmadan dönüyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

89'Olcan Adın'ın Aatif Chahechouhe'ya yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortası kaleci Milan Lukac'ta kalıyor.

75'Sokol Cikalleshi'nin ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut savunmadan sekip kornere çıkıyor.

73'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Olcan Adın geçiyor. Olcan'ın ortasını Ricardo Vaz Te kafayla indirmek istiyor ancak top kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

71'Orta sahadan gönderilen uzun topu Sokol Cikalleshi, altıpasın hemen dışında sağ çaprazda bulunan Muğdat Çelik'e indiriyor. Muğdat'ın gelişine çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıkıyor.

69'Akhisar Bld.Spor yarı alanının ilk metrelerinde Ömer Bayram'a sert müdahalede bulunan Jeremain Lens, sarı kart görüyor.

69'Akhisar Bld.Spor yarı alanının ilk metrelerinde Ömer Bayram'a sert müdahalede bulunan Jeremain Lens, sarı kart görüyor.

68'Akhisar Bld.Spor, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Özer Hurmacı'nın yerine Muğdat Çelik'i oyuna alarak kullanıyor.

67'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Alper Potuk geçiyor. Alper Potuk'un ortası ile altıpas içerisinde buluşan Mehmet Topal'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

63'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Olcan Adın geçiyor. Olcan Adın'ın ortasını savunmasına yardıma gelen Robin Van Persie, ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

60'GOOOLL!! Fenerbahçe, Josef De Souza'nın attığı golle 2-1 öne geçiyor. Robin Van Persie'nin ceza sahasının hemen dışından çektiği şut altıpasın dışında bulunan Josef De Souza'da kalıyor. Josef De Souza'nın gelişine yerden çektiği şut Akhisar Bld.Spor ağları ile buluşuyor.

57'Hasan Ali Kaldırım'ın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun çektiği şut kaleci Milan Lukac'tan dönüyor.

56'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortasını Simon Kjaer takım arkadaşlarına indirmek istiyor ancak araya giren Akhisar Bld.Spor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

55'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortası ile arka direkte buluşan Robin Van Persie'nin çektiği şutu kaleci Milan Lukac, kornere çeliyor.

50'GOOOLL!! Akhisar Bld.Spor, Ricardo Vaz Te'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Ricardo Vaz Te, topu Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluşturuyor.

50'Simon Kjaer'in pas hatası sonrası sol çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Sokol Cikalleshi, ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Volkan Demirel'den sıyrılmak istiyor ancak Volkan Demirel, Cikalleshi'yi formasından çekip yere düşürüyor ve hakem Halil Umut Meler, Akhisar Bld.Spor lehine penaltı kararı veriyor.

45'Halil Umut Meler'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave ediliyor.

43'GOOOLL!! Fenerbahçe, Miguel Lopes'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Jeremain Lens kullanıyor. Lens'in ortasını ön direkte uzaklaştırmak isteyen Miguel Lopes, topu kafayla kendi ağlarına gönderiyor.

42'Hasan Ali Kaldırım'ın Olcan Adın'a yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcan Adın geçiyor. Olcan'ın ortası kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

40'Akhisar Bld.Spor ceza sahasının hemen dışında hava topu mücadelesinde Mustafa Yumlu'ya faul yapan Robin Van Persie, sarı kart görüyor.

33'Jeremain Lens'in pası ile sol kanatta topla buluşan Alper Potuk'un ortasını kaleci Milan Lukac uzaklaştırıyor.

30'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede buluşan Robin Van Persie'nin kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

28'Mustafa Yumlu'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa sağ kanatta hareketlenen Miguel Lopes için ofsayt bayrağı kalkıyor.

23'Mehmet Topal'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Aatif Chahechouhe'nun gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

18'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Olcan Adın geçiyor. Olcan Adın'ın ortası ile ön direkte buluşan Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

17'Soner Aydoğdu'nun ceza sahası yayı dışından çektiği şut Fenerbahçe savunmasına çarpıp kornere çıkıyor.

15'Olcan Adın'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

11'Olcan Adın'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in yerden ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor.

9'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Jeremain Lens geçiyor. Lens'in ortası kaleci Milan Lukac'ta kalıyor.

7'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Olcan Adın kullanıyor. Olcan Adın'ın ortası ile ön direkte buluşan Custodio'nın kafa vuruşu kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

5'Josef De Souza'nın pasına sol kanatta hareketlenen Hasan Ali Kaldırım için ofsayt bayrağı kalkıyor.

2'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Soner Aydoğdu'nun çektiği şuta kaleci Volkan Demirel iki hamlede sahip oluyor.

1'Karşılaşma Ricardo Vaz Te'nin yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Sarı-lacivertliler 47 puanla 4. sırada, konuk takım ise 30 puanla 14. sırada yer alıyor.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Aatif, Van Persie

Akhisar Belediyespor: Lukac, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Lopes, Soner, Custodio, Larsson, Özer, Olcan, Cikalleshi