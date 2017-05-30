Fenerbahçe Aboubakar'a resmen talip oldu

Porto’yla görüşen Sarı Lacivertliler, 25 yaşındaki golcü konusunda Kara Kartal’a çalım atmak üzere...



Gelecek sezon yepyeni bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'a resmen talip oldu. Porto kulübüyle temasa geçen Kanarya, Kamerunlu golcü için transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrasında Siyah Beyazlıların tüm planları altüst oldu.

Kara Kartal'ın elindeki kiralık sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Fenerbahçe'nin devreye girmesinin ardından bu transferi düşük maliyetle bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın hayalleri de suya düştü.

Fenerbahçe, Aboubakar'ın bonservisi için Porto'yla pazarlıklara başladı. Kanarya ayrıca Kamerunlu golcüye de yıllık 3.5 milyon Euro ve maç başı 10 bin euro önerdi.

Açık Mert Korkusuz