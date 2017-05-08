Fenerbahçe - Antalyaspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, cumartesi günün oynanacak olan karşılaşmanın biletlerini yarın satışa çıkarıyor. Satışa çıkacak olan biletlerde öncelik divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyelerinin olacak. Fenerbahçe kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin çarşamba günü satın alabileceği biletler, perşembe günü ise genel satışa çıkacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Misafir Tribün: 65 TL

Okul Açık: 50 TL

Migros Tribünü: 50 TL

Borajet Tribünü-Maraton Üst H-I Blok: 100 TL

Fenerium Alt A-B-H-I Blok: 190 TL

Fenerium Alt C-G Blok: 220 TL

Fenerium Alt D-F Blok: 240 TL

Fenerium Alt E Blok: 250 TL

1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 300 TL