Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-1 / Maç sonucu

Süper Lig'de derbi galibi Fenebahçe, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Fenerbahçe pek varlık gösteremediği karşılaşmada Moussa Sow'un 90+2'deki golüyle 3 puanı kaptı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golünü henüz 3. dakikada Moussa Sow kaydederken Çaykur Rizespor'un beraberlik golü 14. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu'nun ayağından geldi.

Maçın 90. dakikasında Rizespor'da Marwane Saadane ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi, galibiyet için bastıran sarı lacivertlilerde 90+2. dakikada Moussa Sow yine sahneye çıktı ve attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Bu beraberliğin ardından ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe 56 puana yükseltirken, 17. sıradaki Çaykur Rizespor ise 24 puanda kaldı.

KADIKÖY’DE AYNI MANZARA

Fenerbahçe'nin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadeleye sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi. Sezon boyunca lig maçlarında boş kalan Ülker Stadyumu'nda yine aynı görüntü ortaya çıktı. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin taraftar takip ederken, 20 Rize taraftarı da staddaki yerini aldı.

ADVOCAAT’TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Dirk Advocaat ligde Çaykur Rizespor’a karşı beklenen 11 ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adaiyem, kupadaki Başakşehir maçına göre ilk 11’de 3’ü zorunlu 5 değkişiklik yaptı. Volkan Demirel ve Van Persie sarı kart cezaları, Kjaer ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi, kupada ilk 11’de oynayan Ozan Tufan ve İsmail Köybaşı ise yedek soyundu. Advocaat, bu isimlerin yerine kalede Fabiano, stoperde Neustaedter, sol bekte Hasan Ali, orta sahada Alper Potuk, ileri uçta ise Sow’a şans tanıdı.

MEHMET TOPAL YETİŞTİ, KJAER DERBİ MAÇI DÜŞÜNELEREK RİSKE EDİLMEDİ

Kupa maçında sakatlanan Mehmet Topal maça yetişirken, Kjaer ise kadroda yer almadı. Adalesinde ağrıları nedeniyle cuma günü antrenmana çıkmayan, son idmanda takımla birlikte çalışan Mehmet Topal, kendini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini söyleyince teknik heyet tarafından kadroya alındı. Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında sol üst adalesinde zorlanma nedeniyle oyundan çıkan Kjaer ise Beşiktaş derbi maçı düşünülerek Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi.

90' Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor.



90'GOOOLL!! Fenerbahçe, Moussa Sow'un golüyle 2-1 öne geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanı içine doğru gönderdiği topta Emmanuel Emenike kafayla Moussa Sow'u görüyor. Moussa Sow, altıpas içinden kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

90'Çaykur Rizespor maçta 10 kişi kalıyor! Köşe vuruşu sonrasında kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın degaj yapmasını engelleyen Marwane Saadane ikinci sarı kartını görerek takımını yalnız bırakıyor.

90'Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 6 dakika ilave ediliyor.

90'Çaykur Rizespor maçta 10 kişi kalıyor! Köşe vuruşu sonrasında kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın degaj yapmasını engelleyen Marwane Saadane ikinci sarı kartını görerek takımını yalnız bırakıyor.

90'Çaykur Rizespor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oğulcan Çağlayan, Süleyman Koç'un yerine oyuna dahil oluyor.

88'Sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Recep Niyaz ceza alanı hemen içinden sol ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta gidiyor.

86'Mohamed Ali Yaakoubi, Moussa Sow'un yüzüne doğru ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart görüyor.

85'Fenerbahçe, sağlı sollu kornerlerle rakibini iyice bunaltmış durumda. Jeremain Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Martin Skrtel sağ ayağıyla ceza alanı içinden müthiş bir şu çıkarıyor ancak kaleci Gökhan Akkan aynı güzellikte topu kornere çelmeyi başarıyor.

83'Emmanuel Emenike'nin ceza yayı hemen gerisinden çektiği sert şutu kaleci Gökhan Akkan güçlükle çelmeyi başarıyor.

82'Özgür Çek'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mohamed Ali Yaakoubi ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

77'Çaykur Rizespor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oğuz Han Aynaoğlu'nun yerine Özgür Çek oyuna dahil oluyor.

75'Bu dakikalarda Fenerbahçe rakip yarı alanda baskısını arttırmış durumda.

70'Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Fabiano Ribeiro yerini Ertuğrul Taşkıran'a bırakıyor.

69'Leonard Kweuke'ye gol izni vermediği pozisyonda sakatlanan Fabiano Ribeiro oyuna devam edemiyor.

70'Fenerbahçe'de son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlığından dolayı oyuna devam edemeyen Fabiano Ribeiro yerini Ertuğrul Taşkıran'a bırakıyor.

69'Leonard Kweuke'ye gol izni vermediği pozisyonda sakatlanan Fabiano Ribeiro oyuna devam edemiyor.

68'Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe'nun yerine Emmanuel Emenike oyuna dahil oluyor.

66'Çaykur Rizespor, mutlak bir golü kaçırıyor. Dhurgham Ismail'in gönderdiği ara pas ile sol çaprazdan ceza alanı içine giren Leonard Kweuke kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Leonard Kweuke, sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabiano Ribeiro gole izin vermiyor.

63'Jeremain Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Çaykur Rizespor savunması ön direkte karşılıyor.

61'Çaykur Rizespor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Recep Niyaz, Nosa Igiebor'un yerine oyuna giriyor.

60'Oğuz Han Aynaoğlu'na yaptığı faul sonrasında hakem Ali Palabıyık'a aşırı itiraz eden Hasan Ali Kaldırım sarı kart görüyor.

58'Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Hasan Ali Kaldırım ceza alanı içine ortasını yapıyor. Martin Skrtel, penaltı noktası üzerimden kafa vuruşunu yapıyor ancak top üst ağlarda kalıyor.

58'Kaleyi cepheden gören noktadan Mehmet Topal sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Gökhan Akkan sağına giden topu yatarak kornere çelmeyi başarıyor.

56'Süleyman Koç'un sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Fabiano Ribeiro sağına giden topu uzanarak çelmeyi başarıyor.

54'Matic Fink'in pasında Leonard Kweuke sağ kanatta topla buluşuyor ancak yan hakemin bayrağı bir kez daha havaya kalkıyor.

48'Orta alanda Jeremain Lens'e sert müdahalede bulunan Marwane Saadane hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart görüyor.

47'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında Moussa Sow ceza alanı içinde röveşata ile şansını deniyor ancak top yandan auta çıkıyor.

46'Fenerbahçe, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Ozan Tufan, Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle ilk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

41'Kaleci Fabiano Ribeiro'nun uzun degajında savunmayı aşan topu kalesini terkederek uzaklaştırmak isteyen kaleci Gökhan Akkan istediğini yapamıyor. Ceza alanı hemen dışında sol çaprazda Moussa Sow topu hemen kaleye gönderiyor ancak savunmada Mohamed Ali Yaakoubi gole izin vermiyor.

38'Aatif Chahechouhe, Marwane Saadane'den sıyrıldıktan sonra sağ kanattan ortasını yapıyor. Savunmada Mohamed Ali Yaakoubi, Moussa Sow'dan önce ön direkte topu kornere gönderiyor.

35'Dhurgham Ismail'in sol kanattan ortasında kaleci Fabiano Ribeiro rahat biçimde topa sahip oluyor.

33'Topla birlikte çok iyi hareketlenen Alper Potuk ceza yayı içine girdiği anda yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Gökhan Akkan sağına giden topu yatarak kontrol ediyor.

29'Fenerbahçe, Jeremain Lens ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Jeremain Lens'in ortasında Leonard Kweuke ön direkte kafayla topu taca gönderiyor.

26'Süleyman Koç'un sağ kanattan ortasında Oğuz Han Aynaoğlu arka direkte kafayla topu Leonard Kweuke'ye indiriyor. Leonard Kweuke, Mehmet Topal ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalıyor. Leonard Kweuke, bu pozisyonda penaltı bekliyor ancak hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettiriyor.

21'Alper Potuk'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı bekletmeden sağ ayağıyla vuruşu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

20'Aatif Chahechouhe'nun sol çaprazdan ortasında top kaleci Gökhan Akkan'da kalıyor.

17'Çaykur Rizespor, Süleyman Koç ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Süleyman'ın ortasında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

14'GOOOLL!! Çaykur Rizespor, Oğuz Han Aynaoğlu'un golüyle maçta beraberliği sağlıyor. Sağ kanatta Martin Skrtel'den vücut hareketi ile sıyrılan Leonard Kweuke ceza alanı içine yerden ortasını yapıyor. Şener Özbayraklı, topu kontrol etmek isterken araya Oğuz Han Aynaoğlu giriyor. Oğuz Han, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

10'Matic Fink'in sağ kanattan ortasında Leonard Kweuke'ye gelmeden önce Roman Neustadter topu kafayla uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Ceza alanı sol çaprazından Moussa Sow ortasını yapıyor. Jeremain Lens'in üzerinden geçen top sonrasında Len, kaleci Gökhan Akkan'a faul yapıyor.

3'GOOOLL!! Fenerbahçe, Moussa Sow'un golüyle maçta öne geçiyor. Aatif Chahechouhe'nun sol kanattan ortasında Moussa Sow altıpasın önünde kaleye sırtı dönük pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ve topu kaleci Gökhan Akkan'ın bakışları arasında filelerle buluşturuyor.

1'Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle karşılaşma Çaykur Rizesporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçlarında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Onun yardımcıları Ekrem Kan ve Kerem Ersoy.

Galatasaray’ı deplasmanda yenerek büyük moral kazanan sarı-lacivertli takım Rizespor engelini aşarak Avrupa hedefini son haftalara kadar korumak istiyor. Ev sahibi takımda Volkan Demirel ve Robin van Persie kart cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemiyorlar.

Kadrolar:

Fenerbahçe: Fabiano, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Aatif, Josef, Alper, Memet Topal, Jeremain Lens, Sow

Rizespor: Gökhan, Fink, Ali Yakoubi, Saadane, İsmael, Robin Yalçın ,Petrucci, Nosa, Oğuzhan, Süleyman Koç, Kweuke