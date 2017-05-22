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  5. 22 Mayıs 2017 12:33

Fenerbahçe David Ospina'yı bitiriyor !

İngiliz basını, Arsenal'in kalecisi David Ospina'nın, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Fenerbahçe David Ospina'yı bitiriyor !
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Sezon bitmeden Fenerbahçe'nin yeni transferleri için çeşitli iddialar ortada dolaşıyor. Fenerbahçe'nin kadroda önemli revizyonlar yapacağı söyleniyor. En flaş iddia ise Ada'dan geldi. Arsenal'de Petr Cech'in arkasında kalan David Ospina'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre Cech'in arkasında fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı kaleci takımdan ayrılmak istiyor. Arsenal'le iki senelik daha sözleşmesi bulunan Ospina'nın Fenerbahçe ile görüştüğü ve bu transferin 5 milyon Pound'a bitebileceği belirtiliyor.

Geçmiş dönemde de sarı lacivertli ekibin gündemine gelen 28 yaşındaki file bekçisi Arsenal'in izin vermemesi nedeniyle takımda kalmıştı. Fenerbahçe'de birinci kaleci Volkan Demirel'in sözleşmesi bu sezon sonu biterken henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

Porto'dan kiralık Fabiano da bağlarından geçirdiği sakatlığı nedeniyle 2017 yılını kapatmıştı.

Ajansspor

David Ospina , fenerbahçe , transfer