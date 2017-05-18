Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı !

Yeni sezonda kadrosunu süper isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor için bir kez daha atağa kalktı.

Sözcü'nün haberine göre; Borussia Dortmund'lu oyuncu ve menajeri ile el sıkıştığı öğrenilen sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle temasa geçti. Emre'de ısrarcı olan yönetim, başarılı kanat oyuncusunu 1 yıl kiralık olarak renklerine katmayı hedefliyor. Borussia Dortmund’un da ilk kez Fenerbahçe'nin teklifine bu kadar sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Medipol Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında her penaltı öncesi su içen Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e göndermede bulundu.

Böylece Almanlar, 19 yaşındaki oyuncusunun tecrübe kazanarak kulübe tekrardan dönmesini planlıyor. Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Aykut Kocaman da Emre Mor'un transfer edilmesi için olumlu rapor verdi. Yönetim, Kocaman'ın elinde genç oyuncunun daha gelişeceğine inanıyor.