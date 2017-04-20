Fenerbahçe galibiyete inanıyor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi tek yumruk oldu. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, futbolcuları yalnız bırakmazken, Teknik Direktör Dirk Advocaat, rakip analizlerini oyuncularla paylaşıyor.

Hollandalı hoca, “Bu maçı kazanarak taraftarımızdan kötü geçen sezonun özrünü dilememiz gerekiyor” diyerek öğrencilerini motive ediyor. Takım kaptanları, arkadaşlarıyla konuşup maçın önemini anlatıyor. Sarı-lacivertli futbolcular ise 2010-11 sezonunun ardından TT Arena'da ilk kez sahadan galip ayrılmak için zafer yemini etti. Advocaat yönetiminde bu sezon derbi kaybetmeyen Kanarya, bu grafiğini TT Arena'ya da taşımak istiyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Galatasaray ve Trabzonspor'u yenerken, Beşiktaş'la berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı Türkiye Kupası'nda deplasmanda yenmişti.