  1. 19 Nisan 2017 18:21

Fenerbahçe gurbetçi avında

Fenerbahçe, Kenan Karaman, Levin Öztunalı ve Kaan Ayhan’ı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe gurbetçi avında
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gurbetçi futbolcu avına çıktı.

Sarı-lacivertli yönetimin hedefinde Stuttgart forması giyen Kenan Karaman, Mainz forması giyen Levin Öztunalı ile Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan var. Yönetim, forvet bölgesi için Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki Kenan Karaman ile temasa geçti. Golcü oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

1.89 metre boyundaki golcü 31 maçta 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. Diğer isim, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz forması giyen Levin Öztunalı. Sağ kanatta forma giyen Öztunalı, 32 maçta 6 gol kaydetti. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın 2018 yılında sözleşmesi sona eriyor.

Sarı-lacivertliler, bu transferleri de uygun bir bedelle gerçekleştirmeyi planlıyor.

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