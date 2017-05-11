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  5. 11 Mayıs 2017 13:52

Fenerbahçe Lens için 4 milyon euro

Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Lens için sarı lacivertli kulüp 4 milyon euro fiyat çekti.

Fenerbahçe Lens için 4 milyon euro
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İngiliz ekibi Sunderland, Hollandalı yıldızın bonservisini almak isteyen Fenerbahçe Yönetimi'ni Ada'ya davet etti. Sarı lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'ı görevlendirdiği bildirildi. Ali Yıldırım'ın hafta sonunda İngiltere'ye giderek Sunderland yetkilileriyle masaya oturacağı öğrenildi. Yıldırım'ın Sunderland'in ekonomik durumunu koz olarak kullanacağı biliniyor. Çünkü İngiltere Premier Ligi'ne veda eden Sunderland, gelecek sezon futbolcu ödemelerinde de bir hayli zorluk çekecek. Gelirleri düşecek olan Sunderland onu elden çıkarmak zorunda.

YILDIRIM 4 MİLYON EURO'YA KADAR ÇEKECEK

İngiliz kulübü Jeremain Lens için 5.5 milyon Euro bonservis ücreti talep ediyor. Ancak Fenerbahçe, UEFA finansal fair-play kurallarını da gözeterek Lens için bu rakamı vermek istemiyor. Taraftarın gözbebeği olan Lens için bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar çekilecek. Pazarlıklar istenilen düzeyde gelişirse Fenerbahçe, Lens'in bonservisini alacak. İngiliz ekibi 5.5 milyon Euro'da diretirse ise Fenerbahçe masadan kalakacak ama görüşmeleri sonlandırmayacak..

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