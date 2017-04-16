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  1. 16 Nisan 2017 11:38

Fenerbahçe Persie için Milan'dan haber bekliyor

Fenerbahçe daha önce Robin van Persie'ye talip olan Milan'ın, Çinliler tarafından satın alınmasıyla heyecanlandı.

Fenerbahçe Persie için Milan'dan haber bekliyor
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Robin van Persie için henüz teklif olmasa da Milan’ın Çinliler tarafından satın alınması, Fenerbahçe'de yönetimi heyecanlandırmaya yetti.

Robin van Persie, Sarı-Lacivertliler’deki ikinci sezonunu geçiriyor. Hollandalı yıldız, yıllık 5.7 milyon Euro’luk (22.4 milyon TL) maliyetine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Yönetim, yeni sezon öncesi düşünülen büyük yapılanma öncesi, Van Persie’yle yolları ayırıp maaş bütçesinde yer açmak istiyor.

Çinlilere satıldı

RvP için henüz teklif olmasa da Milan’ın Çinliler tarafından satın alınması, yönetimi heyecanlandırmaya yetti. İtalyan ekibi, daha önce Van Persie ile ilgilense de son dönemde ekonomik küçülmeye gittiği için teklif yapmamıştı.

Yeni sahipleriyle birlikte eski günlerine dönmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Milan’ın, sezon sonunda harekete geçmesi Fenerbahçe’nin en büyük temennisi. Sarı-Lacivertliler, Van Persie’nin yüksek maaşı nedeniyle oyuncuyu bonservissiz göndermeyi bile kabul edebilir.

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