Fenerbahçe Ruslan Malinovsky’i ransfer ediyor

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transfer Trabzonsporla sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici olmuştu.

Bu sezon orta alanda özellikle yaratıcı oyuncu konusunda büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler bu sezon işini şansa bırakmak istemiyor. Mehmet Ekici'nin yanı sıra takıma ikinci bir 10 numara daha katmayı playanlayan Fenerbahçe yönetimi , Taison dışında Shakhtar Donetsk’in bir başka oyuncusunu da transfer etmek istiyor.

Genk takımında kiralık olarak forma giyen Ruslan Malinovsky’nin transferi de bitme aşamasına geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Genk formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol bir asistle oynadı.Bu transferin gerçekleşmesi durumunda orta sahaya Mehmet Ekici’den sonra önemli bir takviye daha yapılmış olacak.