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  5. 22 Mayıs 2017 17:38

Fenerbahçe Sobol ile anlaşmak üzere

Sarı-lacivertliler, 1 yıllığına kiralamayı düşündüğü 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Shakhtar Donetsk’le 1milyon Euro karşılığında anlaştı.

Fenerbahçe Sobol ile anlaşmak üzere
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Gelecek sezon için sol beke takviye yapacak olan F.Bahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı- lacivertliler, bu bölge için Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Eduard Sobol'u istiyor. Fener, 22 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl kiralamak için bonservisinin bulunduğu kulüp olan Shakhtar Donetsk'le 1 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. EDUARD Sobol ile pazarlıklarını sürdüren Kanarya, bu transferde sona yaklaştı. Ukraynalı sol bekle sadece ödeme planı üzerinde küçük pürüzler var.

F.Bahçe, bu transferi bitirir bitirmez camiaya duyuracak. Hasan Ali ile de sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Sobol transferiyle sol bekte rekabet oluşturma hedefinde…

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