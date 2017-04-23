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  1. 23 Nisan 2017 09:11

Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra TT Arena'da

Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra TT Arena'da takımlarına destek verebilecek.

Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra TT Arena'da
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Galatasaray deplasmanında 6 yıl aradan sonra boy gösterecek olan Fenerbahçe taraftarı, toplu olarak stada hareket edecek. Yarın saat 13.00’te Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı'na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacak. Kurulacak olan güvenlik noktalarından, TT Arena’ya gidecek olan Fenerbahçe taraftarları geçerek Ülker Stadyumu Protokol Tribünü önünde hazır bulunacak.

Bu noktada yapılacak olan bilet kontrolleri ve üst aramalarının ardından, kulüp tarafından organize edilen otobüslerle saat 15.00 itibariyle toplu olarak TT Arena’ya gidilecek.

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