Fenerbahçe Trabzonspor bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 33. haftasında, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.
Biletler;
23.05.2017 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (En fazla 2 bilet),
24.05.2017 tarihinde Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine (2 adet bilet),
25.05.2017 tarihi itibariyle de GENEL satışa açılacaktır.
Satışlar, sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:
MİSAFİR TRİBÜNÜ :65,00 TL
OKUL AÇIK :50,00 TL
MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL
FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK :190,00 TL
FENERIUM ALT C-G BLOK :220,00 TL
FENERIUM ALT D-F BLOK :240,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK :250,00 TL
1907 TRİBÜNÜ A-B-C-D-E-K-L-M-N BLOK :300,00 TL
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