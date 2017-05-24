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  5. 24 Mayıs 2017 18:40

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı !

Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi alarak orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızla devam ediyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı !
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Polonya basınında yer alan habere göre sarı lacivertlilerin hedefinde Legia Varşova forması giyen Vadis Odjidja-Ofoe var. Fenerbahçe adına bir gözlemcinin 21 Mayıs'ta oynanan Jagiellonia Bialystok maçında Belçikalı oyuncuyu izlediği belirtiliyor. 28 yaşındaki orta saha 0-0 sona eren maçta 87 dakika forma giydi.

Haberin detayında Fenerbehçe'nin Ofoe için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve oyuncuya Legia'dan kazandığından çok daha fazla bir ücret önerebileceği kaydedildi. Sarı lacivertlilerin tek dezavantajı olaraksa ligi 3. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alamayacak olması, Legia'nın ise Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan başlayacak olması nedeniyle hala devler Ligi'ne katılma şansı olması gösteriliyor.

Kariyerine Gent altyapısında başlayan Ofoe daha sonra Anderlecht, Hamburg, Norwich, FC Brugge, Rotherham, Norwich gibi takımlarda forma giydi.

Bu sezon toplamda 40 maça çıkan Belçikalı, 5 gol 13 asistlik bir performans sergiledi.

Ajansspor

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