Fenerbahçe transferde Muslera'yı kullanacak

Fenerbahçe, transfer için Fernando Muslera'yı kullanacak! Uruguay basını, Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.

Uruguay U20 takımı ile, U20 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın veliahtı olarak gösterilen Santiago Mele için Fenerbahçe iddiası geldi.

MUSLERA İÇİN GELECEK

19 yaşındaki kaleci için İspanya, İtalya ve Türkiye takımlarının ilgisi olduğu ancak transfer için en şanslı takımın Fenerbahçe olduğu belirtildi. Spor Toto Süper Lig'in bir başka ekibi Osmanlıspor'un da futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edilirken Mele'nin Türkiye'yi 'Muslera etkisi' için seçmek istediği kaydedildi.

MUSLERA ETKİSİ!

Muslera'nın Galatasaray'da gösterdiği etki sonrası Uruguaylı futbolcuların Türkiye'ye daha sıcak baktığı açıklanırken, Mele'nin de Muslera için Türkiye'ye transfer olmak istediği belirtildi.

Uruguay Ligi'nde Fenix takımında forma giyen Santiago Mele, Uruguay U20 Milli Takımı ile 27 maça çıkma başarısı gösterdi. Mele'nin Muslera'dan sonra Uruguay Milli Takımı'nın kalesine geçmesi bekleniyor.