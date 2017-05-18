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  5. 18 Mayıs 2017 15:11

Fenerbahçe Vagner Love için gün sayıyor

Fernandao ve Van Persie'den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un süper yıldızı Vagner Love ile ilgileniyor.

Fenerbahçe Vagner Love için gün sayıyor
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Santrfor konusunda sağ gösterip sol vurmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekibin, Aytemiz Alanyaspor'da fırtına gibi esen ve 21 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada olan Vagner Love için gizlice girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, yıllar önce CSKA Moskova'da oynadığı dönemde almak istediği "eski aşkı" Vagner Love'u bu kez kadrosuna katmaya yakın görünüyor.

Kanarya, bir yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Aytemiz Alanya'ya para + futbolcu teklifinde bulunacak. Fenerbahçe'nin Vagner Love planına Aykut Kocaman'ın da olumlu baktığı ve istediği öğrenildi.

Manşet Alanya

fenerbahçe , vagner love , aziz yıldırım